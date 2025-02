Giulia Mazzanti guida l’Auser: "Un impegno per i più fragili"

Giulia Mazzanti, 26 anni, è la giovane presidente eletta dal congresso provinciale per guidare l’Auser di Massa Carrara per il prossimo mandato. Il congresso si èsvolto alla Camera del Lavoro provinciale ed è stato anche l’occasione per i volontari di inaugurare la nuova sede allestita nella struttura della Cgil. L’elezione di una giovane alla presidenza provinciale rappresenta un segnale di rinnovamento all’interno di un’associazione storicamente composta da volontari pensionati in cui promette di portare entusiasmo e una nuova prospettiva generazionale. Giulia Mazzanti ha presentato il direttivo dell’associazione: l’ufficio di presidenza è composto dalla vice presidente Patrizia Fanfani e da Gemma Fazzi, gli altri componenti sono i presidenti di Auser Carrara Aps Silvio Ramagini, di Auser Carrara Odv Antonio Brizzi, di Auser Massa Odv Giampietro Marrocu e di Auser Pontremoli ODV Pierangela Martelli. Sono stati ringraziati tutti i volontari che svolgono servizio sul territorio, risorsa preziosa per tutta la comunità: cercano non solo di apportare migliorie dove svolgono servizio ma anche stando vicino alle persone più fragili.

L’associazione si occupa di diverse forme di marginalita. Lo sportello attivato in questi anni a Massa èun esempio concreto: non ha accolto solo pensionati ma anche persone di diverse fasce d’eta, offrendo supporto per la richiesta di prestazioni e l’accompagnamento nel mondo digitale. "Svolgo volontariato in Auser dal 2020. Insieme ai volontari abbiamo vissuto gli anni della pandemia e le difficoltà ad essa connesse – ha detto la neo presidente –. Nonostante questo, abbiamo sempre cercato di offrire attivitàche potessero ridurre la marginalità e, anche nel periodo del Covid, abbiamo garantito un servizio di trasporto sociale sicuro ed efficiente. Abbiamo organizzato corsi di disegno, di scrittura, mostre, concorsi, senza mai perdere l’entusiasmo che ci contraddistingue. Per questo abbiamo sentito un forte bisogno di aprirci di più verso l’esterno costruendo nuove reti e nuovi obiettivi". Un ringraziamento poi alla Cgil che ha consentito all’Auser di avere la sede la Camera del Lavoro e "di potenziare le relazioni di dialogo": "questo nuovo capitolo rappresenta per noi una grande opportunità per crescere insieme". Oltre a Nicola Del Vecchio, segretario generale Cgil, erano presenti all’incontro la vicesindaca di Carrara, Roberta Crudeli, e l’assessore alle politiche sociali di Massa, Francesco Mangiaracina. Entrambi, illustrando i progetti attivi in ciascun comune, hanno ringraziato l’associazione per le attività che svolge sul territorio e gli auguri di buon lavoro per il nuovo direttivo e per la nuova presidenza.