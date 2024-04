"Giovani sfruttati. Lavorano gratis ai grandi eventi"

Il Polo Progressista e di sinistra attacca la Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara sui giovani volontari per le manifestazioni Con-vivere e Lungomare da leggere. "La decisione di usare ancora una volta volontari non retribuiti è scellerata. Protocolleremo una mozione per discutere in Consiglio comunale a Massa le linee di indirizzo per il rappresentante del Comune nel Comitato di indirizzo di Fondazione CRC. E’ indecente continuare a chiedere lavoro gratuito a studenti e studentesse in cambio di un buono pasto e di un credito per l’alternanza scuola lavoro. E’ la rappresentazione di un potere ’vecchio’ che mira a insegnare alle nuove generazioni che la regola di vita non è il lavoro retribuito ma il loro sfruttamento".