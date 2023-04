Giovani e prospettive di lavoro Le proposte lanciate da Ricci

"Imprenditorialità e formazione giovanile" è stato il tema che ha radunato in piazza Mercurio nel dehor del bar Lounge Dry un gruppo di persone per ascoltare il candidato sindaco Pd, Enzo Ricci, accompagnato da Nicola Del Sarto, candidato nella lista ’Massa è un’altra cosa’, alla presenza di Isa Zanzanaini Flc Cgil, Carlo Romanelli Uil Scuola Rusa, Lucia Natali Cisl scuola. Ha introdotto Del Sarto puntando sul nocciolo della questione: perché tanti giovani, una volta formati, sono costretti a cercare lavoro fuori provincia? "Mi piacerebbe che la nostra città diventasse un polo attrattivo non solo per chi vi abita ma anche per chi, da fuori, è in cerca di occupazione- ha detto". Tre sono punti individuati per migliorare lo sviluppo del territorio: un incubatore come il vecchio "Bic" , possibilità di formazione ed entrare nella rete di innovazione che la Regione sta portando avanti. L’obiettivo da raggiungere è sicuramente la creazione di corsi Its per formare professionisti con le competenze tecniche più richieste dalle aziende, pronti a entrare nel mondo del lavoro, un sistema attivo in nove realtà toscane tranne che a Massa, dove le industrie cercano personale formato.

E di questo percorso ne sono convinti anche i sindacati, oltre che Enzo Ricci: "Dobbiamo avere rapporti anche con le università ma dobbiamo cominciare a interfacciarci per capire le possibilità che abbiamo e le problematiche – ha commentato Ricci - . Le istituzioni devono facilitare questi percorsi di formazione mettendosi insieme. Chiaro che ogni comune governa i propri territori ma se riusciamo a fare rete, questo ci consentirà di essere più forti soprattutto quando si va a chiedere qualcosa laddove le risorse possono essere date. Dobbiamo avere la forza politica di proporre e portare alla Regione quello che come territorio dobbiamo fare, altrimenti restiamo indietro. Bisogna restituire al territorio il ruolo che merita. Mi chiedo: qual è l’obiettivo di un sindaco? Fare stare meglio i cittadini e capire, quando andrà via, dopo aver amministrato, che stanno meglio di prima".