Giovani democratici al fianco dei colleghi ’ribelli’ "Coraggio, il problema sottopassaggio va risolto"

"La questione sottopassagigo deve essere risolta in tempi brevissimi". I Giovani Democratici di Carrara, tramite la segretaria Alba Peselli, desiderano esprimere tutta la loro vicinanza e il loro appoggio alle studentesse e agli studenti dello Zaccagna che, negli ultimi giorni, "hanno deciso di manifestare il proprio malcontento per una situazione che ormai da anni li tormenta. Se ci pensiamo, la scuola è un po’ come la seconda casa di ogni studente, un posto dove impegnarsi e allo stesso tempo divertirsi, e siccome la casa è da sempre sinonimo di sicurezza allora la scuola e le infrastrutture circostanti non possono essere da meno".

"Proprio per questo – proseguono –motivo riteniamo che la questione del sottopassaggio debba essere risolta il prima possibile. In quel punto di viale XX Settembre, pur essendoci le strisce pedonali, è molto pericoloso attraversare da un lato all’altro della strada e, dopo la chiusura del sottopassaggio avvenuta nel 2018, i rischi per le persone sono aumentati ancor di più, in particolare per gli studenti e i professori che entrano ed escono da scuola nelle ore più trafficate della giornata".

"Detto questo – conclude la segretaria – chiediamo all’amministrazione comunale, come peraltro più volte ribadito nei vari incontri avuti, di prendersi carico di questa criticità affinché tutta la popolazione possa beneficiare di un’infrastruttura che non solo garantirebbe una maggiore facilità nella gestione del traffico ma anche, e soprattuto, più sicurezza per le persone che si spostano a piedi". Ora si attende che il Comune batta un colpo il prima possibile per risolvere il disagio.