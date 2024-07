Giornata speciale in biblioteca per i piccoli del “Coccinelle”

Una giornata speciale grazie alla Polizia Municipale di Massa che li ha accompagnati a passeggio per la città fino alle porte e alla scoperta della biblioteca. L’Arci ‘Cip & Ciop’, che gestisce il centro estivo comunale Coccinelle per i bambini da 3 a5 anni nella scuola dell’infanzia di Santa Lucia, ha organizzato un’uscita alla scoperta della biblioteca civica di Massa. Bambini ed educatori sono stati accompagnati lungo le strade della città da due assistenti speciali, gli agenti della Polizia Municipale Davide Vanelli e Giada Parodi. I piccoli sono stati guidati in sicurezza lungo il percorso verso la biblioteca, dove li attendeva il referente Pier Paolo Neri, al quale è stato passato il testimone per condurli nel mondo dei libri. Un grazie al comandante della Polizia Municipale di Massa, Giuliano Vitali, che ha subito accolto la richiesta dell’Arci Cip & Ciop, presieduta da Paola Nardi, per il terzo anno consecutivo, ed a Olivia Ratti della Biblioteca. Grande sinergia tra i vari enti comunali e associazione: Polizia municipale, assessorato alle Politiche Sociali, responsabile del servizio dei centri estivi e Biblioteca Civica. La polizia municipale per l’occasione ha regalato a tutti i bambini dei cappellini con il motto: ‘Non avere la testa dura usa la cintura’.

V.B.