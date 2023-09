Giornata dello sport Atleti e volontari in festa

Ciclismo su strada, volley, danza sportiva, basket, scherma, judo, pattinaggio artistico, atletica e molto altro ancora. Aulla capitale dello sport. Tutti da provare, sabato pomeriggio, durante la quarta edizione della Giornata dello sport. L’evento è organizzato dal comune di Aulla, dalla Consulta dello sport, in collaborazione con la Pro Loco Città di Aulla, Avis Aulla, Regione Toscana e Coni. La formula è quella di sempre, un giorno di puro divertimento e adrenalina per tutti, con tantissime discipline, attività ed esibizioni, lezioni di fitness, spettacoli per tutte le età e per tutte le abilità. Ieri mattina, in conferenza stampa di presentazione, c’erano tanti rappresentanti delle numerose associazioni sportive del territorio aullese e non solo.

"Ringrazio le associazioni a sportive, la ProLoco e Avis che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento - ha esordito l’assessore Giada Moretti che ha promosso la manifestazione -. E ancora la Croce Rossa Italiana - Comitato di Albiano Magra e la Pubblica Assistenza Croce Bianca Aulla per essere sempre presenti, Radio A e RADIO ELLE per la promozione. Come amministrazione comunale siamo molto contenti di poter valorizzare lo sport nella sua totalità, in una giornata di festa per tutti, grandi e piccini. Per partecipare non servirà prenotare, non ci sarà un biglietto d’ingresso o una divisa da indossare, ogni età è quella giusta, basterà solo indossare un paio di scarpe comode e provare le discipline che più incuriosiscono".

"Noi partecipavano a molti eventi sportivi - ha aggiunto Dorina Pietrini, presidente Avis Aulla -, essere presenti e visibili è importante, attraverso lo sport diventiamo cittadini in forma, attraverso la donazione possiamo dare ad altre persone la vita". Con loro anche i due delegati Alessandro Andellini e Andrea Caponi, Alessandro Zangani del Veloclub e Fabrizio Carlotti in rappresentanza della Proloco. L’evento comincerà alle 17,30, gli atleti offriranno dimostrazioni di tutte le discipline presenti, saranno organizzati punti ristoro con panigacci, sgabei e alle 21 un momento spettacolo, il susseguirsi di esibizioni da parte delle associazioni sportive sul palco posizionato in piazza Gramsci, dove saranno presenti Simone e Andrea Pallotta, campioni a livello internazionale di Judo, Luca Mattellini campione internazionale di Taekwondo. "Sarà una giornata ricca di sport a 360 gradi - ha chiuso la Moretti -, non potete assolutamente mancare, venite a provare gli sport e scegliete il vostro, vi aspettiamo".

Monica Leoncini