Giornata dell’infanzia, i disegni dei bimbi in una mostra

Domani si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Si ricorda il giorno in cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò, nel 1989, la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Per celebrarla Bookrossing Massa, in collaborazione con l’associazione Insieme promuovono l’iniziativa con la scuola primaria ’Padre Giacinto Bianchi’ che si terrà a Palazzo Ducale. Alle 16.30 si inaugura la mostra dei disegni dei bambini nel Grottesco del Nettuno, ove rimarrà esposta fino al 24 novembre per poi proseguire in Sala della Resistenza. L’evento sarà presentato da Francesca Bianchi, con gli interventi del consigliere regionale Giacomo Bugliani, Daniele Tarantino per l’associazione Insieme e Angela Maria Fruzzetti per l’associazione Insieme ed Eventi sul Frigido. Vi sarà la dottoressa Sabrina Busato, presidentessa di FEISCT (Federazione Europea Itinerari Storico Culturali Turistici). Inoltre si potrà assistere ad una rappresentazione teatrale scritta da Fabio Cristiani: "La partita dei diritti e dei doveri" il quale reciterà con Annamaria Mosti, direttrice artistica. Le letture saranno a cura di Viola Della Pina e il servizio fotografico a cura di Sara Chiara Strenta. Gli sponsor dell’iniziativa sono: associazione Insieme e cava Museo Fantiscritti, con il patrocinio della Provincia di Massa Carrara, Feisct, Bookcrossing Massa, Confimpresa, Coopertiva l’Abbraccio, Una Viola tra le rose ed Eventi sul Frigido.