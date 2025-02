Giornata del ricordo. Cerimonie e consigli per le vittime delle foibe

MASSA CARRARAGiornata del ricordo e vittime delle foibe. Tanti gli appuntamenti previsti sul territorio provinciale per la Giornata del Ricordo in programma oggi. Alle 12 è convocato a Massa il consiglio comunale straordinario e aperto a tutti. Il programma prevede l’inno di Mameli e interventi del presidente del consiglio comunale Agostino Incoronato, del sindaco Francesco Persiani e del presidente dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, comitato provinciale di Massa Carrara, Sergio Tabanelli. Al termine della cerimonia, alle 13.30, ci sarà la deposizione di una corona al parco sul viale Roma intitolato a Norma Cossetto, la studentessa istriana torturata, violentata e gettata in una foiba la notte tra il 4 e il 5 ottobre 1943.

Anche il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia onorerà Norma Cossetto, con una fiaccolata prevista alle 19 nel parco di viale Roma. Alle 10.30, sempre a Massa, all’Archivio di Stato è organizzata, insieme alla Prefettura, una mostra documentaria. Si cerca di ricordare e valorizzare il patrimonio riguardante le richieste di riconoscimento dello status di profugo degli italiani costretti al lungo esodo da Dalmazia, Istria e Fiume e accolti nei campi di raccolta profughi di Marina di Massa e Marina di Carrara. Gli studenti del liceo musicale ’Palma’ (Lorenzo Pinarelli sax soprano, Viola D’Addio sax alto, Lorenzo Albertosi sax alto, Yassin El Yazizi sax tenore, Davide Fantini sax baritono, Alice Lencioni voce) eseguiranno intermezzi musicali alla guida del professor Riccardo Figaia. Gli studenti del liceo classico ’Rossi’ con la regia del professor . Gennaro Di leo reciteranno la poesia “La gola della clessidra” e accompagneranno due testimonianze. Presente la Sezione di Massa Carrara dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. L’associazione ha richiesto al Comune di Massa di mettere un’insegna alla struttura sanitaria Don Gnocchi per ricordare il Centro raccolta profughi di Marina di Massa. Sarà poi presentata una richiesta al Comune di Carrara per un ceppo di marmo a ricordo di Norma Cossetto.

Il Comune di Carrara celebra il Giorno del Ricordo a partire dalle 9.15, con la deposizione di una corona alla lapide che ricorda le vittime delle foibe, collocata alla colonia Vercelli in viale Galilei a Marina di Carrara, dove trovarono accoglienza oltre 1200 famiglie negli anni tra il 1943 e il 1954, provenienti da Zara e da Fiume. Il consiglio comunale di Carrara è convocato in adunanza straordinaria aperta e in forma solenne alle 11.30 nella sala consiliare di palazzo civico. Dopo i saluti istituzionali del presidente del Consiglio Cristiano Bottici e della sindaca Serena Arrighi, si terrà la seduta straordinaria del consiglio, a cui parteciperanno anche Francesco Ostrogovich in rappresentanza dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia di Massa Carrara, l’Anpi e le autorità civili e militari. La mattinata proseguirà con la testimonianza di alcuni ex studenti del liceo classico ‘Repetti’ che racconteranno la loro esperienza a seguito della partecipazione ai ‘Viaggi del Ricordo’.

Sabato 15 febbraio le cerimonie proseguiranno alle 16.30, nella sala della Resistenza a Palazzo Ducale a Massa, dove il Comitato provinciale dell’associazione nazionale Venezia Giulia Dalmazia presenterà il libro ‘La patria cercata’. Saranno presenti l’autore Elio Varutti, in video, e l’editore Aldo Ferrucci. L’iniziativa si svolge in collaborazione con Aska edizioni di Firenze e col patrocinio della Provincia. Nell’opera sono raccolti ricordi, foto e storie di italiani di Istria, Fiume e Dalmazia in Toscana, esuli transitati nei centri raccolta profughi di Marina di Massa, Marina di Carrara, Lucca, Pisa, Forte dei Marmi Livorno, Firenze, Arezzo. Infine venerdì 28 febbraio alle 16.30 al teatro Guglielmi a Massa sarà presentato il libro di Nevia Mitton dal titolo ‘Costretti all’esilio. Memorie di una bambina istriana’.