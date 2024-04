Giornata dei fiori e mercatino. Laboratori per bambini con il weekend della Pro loco

Domani e domenica il paese

a monte di Castelpoggio

si colorerà con tantissimi fiori.

Dalle 14 nella scuola Don Primo Corsini si aprirà un mercatino di piante e fiori. Da corollario alla manifestazione, organizzata dalla Pro loco del paese, si terrà anche un mercatino dell’usato e un laboratorio

all’aria aperta per i più

piccini. La giornata di primavea

è stata organizzata dalla Pro loco

per rivitalizzare Castelpoggio e far conoscere anche a chi viene da fuori le meraviglie del suggestivo paese a monte che avrà i suoi locali aperti per degustazioni di prodotti tipici.