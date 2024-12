Gioia per i residenti della Rocca. Riapre il Presepe meccanico

Lo storico “Presepe meccanico della Rocca” alla Chiesa del Carmine a Massa lungo la strada per il Castello Malaspina, quest’anno riaprirà alle visite dopo forzata chiusura causa Covid, celebrando la sua storia di oltre 50 anni. Sono ormai conclusi i lavori per la sua completa riattivazione e riapertura alle visite nella massima sicurezza, grazie all’impegno degli storici Presepisti ed al nuovo parroco don Michele Bigi (collaboratore all’epoca con il Gam), ed in seguito per la gestione degli ingressi anche al Gruppo Agesci Massa2 che ha sede nei locali attigui. Questa “esposizione sacra” del Presepe meccanico, che ha ricevuto il patrocinio della Regione e del Comune, verrà inaugurata martedì 24 alle 17 nella Chiesa del Carmine con la recita dei Vespri natalizi e la processione al Presepe che rimarrà visitabile fino alle 19, per poi riaprire il giorno di Natale alle 10,30, e ritornare a stupire le migliaia di visitatori (anche da altre provincie/regioni), con la sua scenografica capanna in legno di 70 metri quadrati che riproduce il paesaggio della Palestina con Betlemme, tempio di Gerusalemme, deserto, fiumi e lago, montagne innevate, animato da 50 meccanismi di movimento (ben 8 nella grotta della Natività), con gli effetti atmosferici del temporale (tuoni e fulmini, pioggia vera, neve sui monti), il cielo stellato corrispondente al nostro emisfero e realizzato in fibre ottiche in collaborazione con il Gruppo Astrofili Massesi, in una temporizzazione completa del ciclo diurno e notturno con 5 fasi di luci, con una durata di 5-6 minuti. Il Presepe meccanico della Rocca resterà poi visitabile per i 13 giorni dal Natale all’Epifania con i seguenti orari: 25-26-29 dicembre e 5-6 gennaio il mattino 10,30-12 e il pomeriggio 15,30-18, mentre nei giorni feriali dal 27 dicembre al 4 gennaio e compreso il giorno di capodanno 1° gennaio, sarà aperto solo il pomeriggio dalle 15,30 alle 18, e come sempre è ad ingresso gratuito ma contingentato per la sicurezza, e ad offerta libera per sostenere le notevoli spese di attivazione e gestione (non avendo alcun sponsor … ma solo patrocini!)".