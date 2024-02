Giochi, musica e stelle filanti: a Bedizzano trionfa il carnevale

Oggi a partire dalla 14,30 il paese di Bedizzano ospita la festa di Carnevale e la sfilata in maschera organizzate dalla Pro loco. L’iniziativa è rivolta a tutti i bambini e ai loro genitori. Il corso mascherato partirà alle 14,30 da piazza della Costituzione per poi raggiungere l’oratorio don Guido nel cuore del paese a monte.

Ad attendere i bambini lo spazio dell’oratorio dove potranno giocare e divertirsi con coriandoli e stelle filanti e con una merenda proposta dagli organizzatori. Non mancheranno degustazioni a base di dolci e sgabei.

A partire dalle 17 il divertimento sarà assicurato anche per i più grandi grazie all’aperitivo che la Pro loco di Bedizzano ha organizzato all’interno dell’oratorio per genitori e ragazzi. Per tutti sarà l’occasione per trascorrere una giornata in compagnia indossando il costume del personaggio preferito. I bambini potranno godersi la giornata partecipando ai giochi preparati dagli organizzatori, che con questo evento vogliono portare una ventata di allegria in paese all’insegna della tradizione.