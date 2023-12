Ginnastica ritmica Gran galà al palazzetto

Appuntamento da non perdere oggi per gli appassionati di ginnastica ritmica. Al palazzetto dello sport di Massa, infatti, va in scena il Galà delle Maripose. Dalle ore 18.30 ben 130 atlete della scuola massese daranno sfoggio delle loro qualità. Di scena la squadra agonistica e anche i gruppi amatoriali. Una bella festa e un modo simpatico per farsi gli auguri di Natale. Le Maripose, intanto, sono reduci da un lungo weekend di gare, vale a dire le fasi nazionali di ginnastica ritmica, settore Silver, che hanno visto protagoniste la sezione agonistica della scuola. Nina Zoe Baldassini conferma i risultati regionali conquistando il terzo posto della classifica nella categoria Junior 1 del massimo livello Silver, oltre che argento alla specialità cerchio e nastro e oro alla palla. Viola Nicolini conquista il secondo posto nelle Junior 1 nella specialità clavette. Oro alla specialità clavette anche per Giulia Lenci, e oro alla specialità nastro per la veterana Arianna Casbarra. Rientrano tutte nella top ten nelle specialità di attrezzo presentate, Elena Gatti, Chiara Carso, Bianca Formisano, Rebecca Ricci, Ginevra Vetere, Alice Gassani e Camilla Arcolini.

Quest’ anno anche le piccole allieve hanno partecipato alle fasi nazionali: Anna Neagu, Bianca Fialdini, Giulia Fini e Chloe Giovannetti, migliorate molto dalle fasi regionali di Rosignano. Per il Livello LA del settore Silver il grande gruppo delle Allieve e delle Junior, emozionate ma con tanta voglia di mettersi in gioco, hanno tutte affrontato la pedana nazionale: Alessia Celi, Camilla Vitaloni, Stephany Gallina, Marta Militano, Giulia Filomene, Sara Marche, Turba Clarissa, Elisa Danca, Anna Grassi, Carolina Michelucci, Alice Iacopini, Anna Fini, Alberti Adelaide, Zanghi Noemi, Del Sarto Caterina , Chiara Fantoni, Viola Della Pina e Anna Sofia Melis. Si distinguono nelle prime venti su oltre cinquanta squadre partecipanti Viola Novani e Agata Vellani. Stasera saranno tutte al gran galà.