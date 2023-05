Ginnastica per over 60 Anche d’estate i corsi Uisp

Uisp di Massa e Montignoso in primo piano per il benessere fisico. Il comitato territoriale Uisp, capitanato da Giorgio Berti, prosegue con i corsi di Attività fisica adattata (Afa) per gli over 60 con l’obiettivo di stare bene e sentirsi in forma. Visto il successo di partecipazione, l’ente di promozione sportiva ha deciso di proseguire i corsi di attività motoria ludico-motoria per la terza età anche nel periodo estivo. Attualmente le lezioni si svolgono presso la scuola elementare di via Fiume, a Marina di Massa. Nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, l’Uisp si è resa disponibile dando la possibilità, usufruendo degli spazi aperti al campo scuola di via Oliveti (che ricordiamo è in gestione della Uisp), di proseguire le attività. I corsi non verranno interrotti. Il progetto, coordinato e diretto, dal professor Angelo Voconi, dirigente Uisp, si prefigge di incrementare la pratica dell’attività sportiva tra gli over 60, quale fonte di benessere psico-fisico attraverso l’esercizio sportivo ma anche educativo, sviluppando proposte di ginnastica dolce. Con l’obiettivo anche di socializzare.

"È questo uno degli aspetti importanti del corso – dice Giorgio Berti – perché socializzare facendo attività sportiva è uno degli elementi della filosofia dell’Uisp che rappresento sul nostro terrritorio. Sono particolarmente orgoglioso dell’attuazione di questo progetto, perché sono convinto che possa rappresentare un momento di incontro e di ritrovo per tutte quelle persone avanti cogli anni che hanno voglia di migliorare la qualità della propria vita allenandosi e divertendosi". Le lezioni si svolgono il mercoledì e il venerdì, dalle 18 alle 19, al campo scuola di via Oliveti. Per informazioni, si può telefonare al numero 347 4743028 o rivolgersioi all’Uisp.

v.b.