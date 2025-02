Ginnastica dinamica militare in aiuto del piccolo Andrea

‘Un allenamento per Andrea’. Martedì alle 20, a Villafranca, ci sarà una serata un po’ speciale, di allenamento e solidarietà, per sostenere la battaglia di Andrea e della sua famiglia. A promuoverla la Ginnastica dinamica militare, che da alcuni anni è sbarcata in Lunigiana e che ha appena aperto un nuovo corso a Fivizzano. "Lo sport è condivisione - dice l’istruttrice Serena Olivieri (nella foto) - è determinazione e unione. La serata è aperta a chiunque voglia provare una lezione, ma soprattutto è un modo per fare sport e aiutare chi sta attraversando un momento difficile, per un problema di salute. Lo sport è sostegno nella fatica, nel dolore fisico e ognuno è spinto dalla carica dei propri compagni. Anche in questo momento non possiamo lasciare sola una famiglia a lottare: quello che sappiamo fare meglio è allenarci e dare un piccolo aiuto alla famiglia del piccolo". Alla serata parteciperà Giorgio Bucci, referente centro Italia della Gdm. Info e prenotazioni Serena al 333/6166650 o Matteo al 347/3142747.