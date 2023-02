Giardinieri per parchi storici: via alla formazione

Un’occasione di riqualificazione professionale con uno sbocco davvero interessante per la provincia apuana: diventare ‘Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici’. Un progetto di formazione attuato da Serindform, finanziato dall’Unione Europea tramite il Ministero della cultura e a cascata dalla Regione Toscana che partirà fra pochi giorni. Il percorso prevede il rilascio di una qualifica professionale con esame finale, ed altri ulteriori 5 attestati relativi alla formazione obbligatoria per attività su alberi, prodotti fitosanitari, trattori e motoseghe, pronto soccorso, antiincendio. Ma il nucleo principale è rappresentato proprio dalla qualifica tecnica dell’analisi di progetti, della realizzazione, cura e manutenzione delle aree verdi e della conservazione, restauro e recupero di giardini e parchi storici che prevede ben 600 ore di formazione di cui 270 di stage e 30 di accompagnamento, con percorsi destinati proprio a progettare e restaurare giardini storici e allestirli. Il corso si svolgerà fra marzo e dicembre, le iscrizioni sono aperte fino a un massimo di 18 allievi di cui 6 posti sono riservati alle donne, le domande possono essere presentate fino al 2 marzo e per partecipare bisogna avere un diploma di scuola superiore oppure una qualifica di istituto professionale come operatore agricolo, tecnico agricolo o tre anni di esperienza nel settore, oltre alla maggiore età. Per iscrizioni e informazioni, rivolgersi a Serindform, in via Marina Vecchia 175, Massa. Apertura uffici al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 9-13 e 15-18, telefono 0585 810009 email: [email protected] Per i disoccupati è prevista un’indennità di 3,50 euro all’ora ma sono esclusi i percettori di reddito di cittadinanza e i beneficiari di ammortizzatori sociali e viene corrisposta solo a chi supera l’esame finale fino a un massimo di 2.100 euro.