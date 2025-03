Giardinieri, operai e assistenti sociali

Offerte di lavoro pubblicate agli sportelli del Centro per l’impiego di Massa Carrara. Per info e candidature, https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro

1 AIUTO CUOCO Ristorante zona costa ricerca aiuto cuoco con esperienza nelle mansioni. Nel periodo invernale l’attività sarà dal venerdì alla domenica, nel periodo primavera/estate tutta la settimana (giorno di riposo). Contratto a tempo indeterminato. Offerta MS-249550

1 ASSISTENTE SOCIALE Cooperativa cerca assistente sociale iscritto all’albo (di preferenza B, in subordine albo A) con esperienza in ambito migratorio e di persone richiedenti asilo. Richiesto possesso patente b, buone competenze informatiche e conoscenza lingua inglese e/o francese almeno livello B1. Contratto part time a tempo determinato, con possibile stabilizzazione. Offerta MS-249508

GIARDINIERE Ditta ricerca manutentore del verde per supporto di sgombero locali ed attività di giardinaggio (Rastrellare, riempimento bidoni con sfalci e trasporto sul camion). Zona di lavoro Massa Carrara e La Spezia. Richiesta pat. B e diploma ad indirizzo agrario. Sede Fivizzano. Offerta MS-249250

PALISTA Azienda per il recupero rifiuti lapidei cerca un palista escavatorista per movimentazione materiale in possesso della patente per la conduzione di escavatori e diploma ad indirizzo tecnico. Preferibile esperienza nella mansione. Sede Massa. Offerta MS-249211

1 OPERAIO Azienda metalmeccanica ricerca un apprendista addetto alla sabbiatura di carpenteria, con attività di preparazione, protezione e movimentazione carpenteria. Sistemazione e pulizia depositi. Età 18-29 anni. Sede Massa. Offerta MS-249184

2 ADDETTI PULIZIE Ditta di pulizie ricerca due addetti alle pulizie per lavori in condomini, campeggi e supermercati. Preferibile esperienza nella mansione. Sede Carrara. Contratto a tempo determinato. Offerta MS-249134