"Giardini d'Inverno": Angela Maria Fruzzetti vince il primo premio assoluto

“Giardini d’inverno“, il libro scritto dalla giornalista e scrittrice, nostra collega, Angela Maria Fruzzetti, si è aggiudicato il primo premio assoluto al concorso internazionale di poesia e narrativa “I fiori sull’acqua“, sezione narrativa inedita. La premiazione domani a Imola (BO). Il percorso di “Giardini d’inverno“ è iniziato qualche anno fa con il progetto “L’orto delle donne“, con il contributo del Ministero del lavoro e politiche sociali e Regione Toscana avviato dall’associazione Usp Grande Età e il Cav Sabine.

L’esperienza, che ha visto l’adesione di donne in un progetto di fuoriuscita dalla spirale della violenza domestica, si è tradotta in un libro che fotografa la situazione attuale delle vittime di violenza e del difficile percorso che devono compiere per liberarsi dalla gabbia domestica e riprendere la vita. Ottenendo riconoscimenti, è stato presentato più volte per il tema che tratta e che, purtroppo, mantiene la sua drammatica attualità. E’ il secondo libro che Angela Maria Fruzzetti dedica a donne che lottano contro la violenza domestica (il primo è “Non dire niente a nessuno Ouverture“, con la prefazione di Andrea Bocelli) ed è stato donato dall’autrice anche a Papa Francesco durante un’udienza in Vaticano, grazie all’Aivv (Associazione vittime di violenza). E’ illustrato da Marcella Cardone, con la copertina “Germinazione“ realizzata da Sara Chiara Strenta e la quarta con “Speranza“ di Donatella Gabrielli.

Il libro (edizioni Memoranda) ha l’introduzione di Mirella Cocchi, della Commissione pari opportunità della Regione Toscana, Maria Letizia Orsi, psicologa del Cav Sabine, Paolo Casotti, presidente Uisp Grade età. "Myosotis, Margherita, Dalia, Iris, Mimosa, Orchidea, Jasmine (Gelsomina), Acantha, Flora, Zefiro e Anemone, sono i nomi di ogni donna raccontata – spiega Fruzzetti – steli che non si spezzano, corolle spesso sfiorite ma che sanno tornare a godere della loro pienezza, della loro bellezza. Spesso sono donne che amano troppo, con scarsa consapevolezza del proprio valore e dei propri diritti. Donne che pensano di riuscire a cambiare il loro partner ma che trovano poi il coraggio di ribellarsi e ce la mettono tutta per poter uscire dalla spirale della violenza. Le difficoltà sono enormi. In questo percorso hanno aderito al progetto impastando il loro dolore nella terra dell’orto, scartando il seme cattivo e rinascendo nel seme buono".

E conclude: "Ringrazio la giuria, presieduta da Marina Pratici, candidata Nobel per la letteratura, e formata da autorevoli componenti del panorama culturale internazionale. Ringrazio il Cav Sabine, di cui sono co-fondatrice e socia onoraria, e auguro a tutti i fiori di Giardini d’inverno il coraggio e la forza della rinascita". Attivista e componente Ram (Rete antiviolenza Massa) Fruzzetti nel 2022 ha installato sul territorio, con l’associazione Insieme e realtà locali, 14 panchine rosse contro la violenza sulle donne.