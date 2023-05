Già mille pronti dal mare alla vetta

Sono già mille gli iscritti alla ‘Gt8 dal mare alla vetta’ organizzata dalla Asd grande trekking di scena il 4 di giugno con partenza alle 8 dalla spiaggia del Paradiso a Marina e arrivo previsto per le 18,30 a Campocecina. Due i percorsi disponibili: la 21 chilometri a camminata o corsa dedicata ai meno allenati o a chi soffre di vertigini, e la classica 35 chilometri per gli atleti più performanti e abituati alle Apuane. Attesi atleti provenienti da numerosi parti d’ Europa. E poi tutti a festeggiare a Campocecina dove sarà allestito il classico pasta party finale, con la premiazione degli atleti iscritti alle due distanze nella specialità trail e running. L’evento è organizzato dai volontari del ‘Grande Trekking’ in collaborazione con il Cai di Carrara, associazioni locali persone che credono nei valori dello sport.