Già mille iscritti per il firmacopie di Gabbani

Conto alla rovescia per il firmacopie di Francesco Gabbani sabato dalle 14,30 nel ridotto del Teatro Animosi. Sono attese più di mille persone per il cantautore reduce da Sanremo dove si è classificato ottavo con “Viva la vita”. Sabato presenterà il nuovo album “Dalla tua parte”. Oltre mille persone sono attese non solo da Massa-Carrara ma anche da Bergamo, Genova e dalle province limitrofe e l’accesso sarà contingentato sul lato destro del teatro. I fan potranno accedere guidati dallo staff che darà priorità a coloro che avranno il pass, ottenibile acquistando il nuovo album al Mondadori Bookstore di Via Roma, che ha già venduto più di 300 copie. Come nel 2023, a occuparsi dell’organizzazione saranno SM Comunicazione Digitale e Mondadori Bookstore Carrara. L’evento ha il patrocinio del Comune di Carrara. Per info 0585 283891.