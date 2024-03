Gestione sostenibile dei rifiuti. Nuovo distributore per i kit

Un nuovo passo avanti nella gestione sostenibile dei rifiuti è stato compiuto con l’inaugurazione del distributore automatico di sacchetti per la raccolta differenziata all’isola ecologica di via Grillotti a Cinquale, a Montignoso. Questo innovativo sistema è fruibile utilizzando la tessera sanitaria dell’intestatario Tari e mira a facilitare e incentivare la corretta separazione dei rifiuti domestici. All’interno del distributore i cittadini troveranno tutte le istruzioni necessarie per una raccolta differenziata efficace, contribuendo così al miglioramento del servizio di smaltimento dei rifiuti nel territorio. I rifiuti differenziati possono essere conferiti al Centro di raccolta mobile che sarà attivo secondo gli orari prestabiliti. Un aspetto fondamentale da sottolineare è l’importanza di evitare l’abbandono dei sacchetti contenenti materiali differenziati al di fuori dei contenitori appositi. Tale comportamento è severamente vietato e soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie.

Soddisfatto il sindaco Gianni Lorenzetti: "Ringrazio tutti i cittadini che permettono di raggiungere ogni anno un tasso di raccolta differenziata che va oltre l’80%. Questo risultato ci consente di avere risorse aggiuntive che si traducono in servizi, come ad esempio la pulizia dei tombini che stiamo realizzando in questi mesi e l’installazione del nuovo distributore automatico di sacchetti inaugurato quest’oggi. I cittadini potranno recarsi qui in caso di emergenza per avere sacchetti gratuiti due volte all’anno, un servizio che si aggiunge al kit annuale ritirabile direttamente al centro di raccolta di via Piedimonte. A piccoli passi cerchiamo di offrire più servizi possibili e sempre più vicini a cittadini e turisti".

L’assessore all’ambiente Giulio Francesconi ha evidenziato l’importanza di collaborare tutti insieme per promuovere una corretta raccolta differenziata: "Siamo riusciti ad implementare l’isola ecologica del Cinquale non solo per i mesi estivi ma anche per quelli invernali. In estate gli orari saranno continuati per dare la possibilità a chi ha seconde case di avere un servizio a portata di mano. Questo nuovo servizio aiuta ad agevolare cittadini residenti e turisti. Servizi che servono per incentivare e migliorare l’attività della corretta raccolta differenziata, con un doppio obiettivo: da un lato scoraggiare gli abbandoni e, allo stesso tempo, mostrare un occhio di riguardo al decoro urbano".

Il Centro di raccolta mobile in via Grillotti, è attivo tutto l’anno con i seguenti orari: lunedì 8-12; giovedì, venerdì e domenica 14-18; sabato 10-14; chiuso martedì e mercoledì. Da lunedì 24 giugno a domenica 8 settembre inclusa, il servizio sarà potenziato con i seguenti orari: lunedì a sabato: 8-14 e 16-20; domenica 16-20.