Gestione del bar nel teatro. Concessione di due anni

Il Comune di Massa ha aperto una gara per l’affidamento della gestione in concessione del bar situato all’interno del teatro Guglielmi durante gli eventi e gli spettacoli che si svolgeranno nel corso della stagione teatrale. La concessione ha durata di due anni, a partire da questa stagione teatrale e di quella del prossimo anno, fino al 15 luglio 2025. La stagione teatrale prevede un minimo di 17 spettacoli per un totale di almeno 34 rappresentazioni durante le quali il bar dovrà essere aperto e funzionante. Così come in occasione di tutte le altre rassegne (ragazzi, dialettale, operetta) nonché per aperture varie legate a manifestazioni organizzate da terzi. Il servizio sarà remunerato esclusivamente con l’introito degli incassi, in base ai prezzi offerti. Il concessionario è tenuto a versare un canone di concessione annuo minimo e netto pari a 500 euro (ammesse solo offerte in rialzo). La domanda va inoltrata entro il 6 novembre a mezzo pec all’indirizzo [email protected], oppure consegnato a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Massa, in busta chiusa, indicando sull’esterno della busta "Procedura affidamento bar interno teatro Guglielmi". L’Ufficio protocollo è aperto dal lunedì al venerdì in orario 9-12.30 e il martedì e giovedì anche in orario 15-17. Per informazioni telefono 0585 490213.