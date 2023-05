Gentileschi, trasferta al ministero Laboratori a Roma per futuri artisti

I ragazzi del ’Gentileschi’ a Roma impegnati nei laboratori del ministero dell’Istruzione. In occasione della Festa dell’Europa 2023, e con l’apertura dell’Anno Europeo delle Competenze, il ministero dell’Istruzione e del Merito ha organizzato un evento di presentazione del Programma Nazionale 21-27, cui si è collegato un ciclo di laboratori di orientamento ispirati alle competenze del futuro, in linea con quanto previsto dall’Agenda per le competenze per l’Europa e le linee di investimento del Pnrr Istruzione.

L’istituto ’Gentileschi’ è stato selezionato tra le 10 scuole superiori e 5 scuole medie provenienti da tutto il territorio nazionale. In rappresentanza dell’istituto artistico Gentileschi sono stati selezionati gli alunni più meritevoli delle classi terze: Angeli Alice (3A Liceo Artistico Palma), Michael Di Claudio (3M Liceo Musicale Palma), Alessandro Giromini (3A IPIA del Marmo Tacca), Sara Pucci (3A Liceo Artistico Gentileschi) accompagnati dalla professoressa Francesca Nicolai.

Una vera e propria maratona di laboratori, nella splendida cornice di Palazzo Taverna, ha visto impegnati tutti i partecipanti dalle 14.30 di domenica 7 fino alle 12 di martedì 9 maggio. I 60 ragazzi divisi in 8 team, sono stati chiamati a disegnare insieme, in un’esperienza di co-progettazione, nuove traiettorie formative e professionali di senso considerando l’Europa la nostra casa comune. Gli 8 team, supportati da formatori, hanno definito nuove competenze relative alla transizione ecologica, alla transizione digitale, alla giustizia sociale e alla resilienza, utilizzando tecnologie innovative per immergere i propri progetti nel multiverso.

Le studentesse e gli studenti si sono messi in gioco e hanno partecipato con entusiasmo alla sfida, che si è conclusa al ministero dell’Istruzione alla presenza del ministro Valditara. L’attività ha avuto una grande valenza formativa: i partecipanti hanno sviluppato competenze relazionali, lavorando in team, con tecnologie in multiverso. Alice, Alessandro, Michael e Sara si sono dimostrati all’altezza del compito affidato loro, rendendo orgogliosi la dirigente scolastica Ilaria Zolesi e i docenti.