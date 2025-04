Gemellaggio scolastico tra studenti italiani e inglesi per il progetto 'Climate - Action 13'

Se il piatto preferito è la pizza e lo sport praticato il football, allora studenti italiani e inglesi non sono poi tanto diversi. Lo hanno scoperto l’altra mattina gli studenti del comprensivo Baracchini di Villafranca che hanno accolto i coetanei inglesi, ospiti dell’ostello di Treschietto, per un’idea progettuale proposta da Sara Nobili, responsabile di ‘Vivi Natura’ e la scuola ha colto l’opportunità di ampliare la propria offerta formativa. Da gennaio, le classi seconde della media Baracchini hanno avviato il gemellaggio con alcune scuole della contea del Derbyshire, nel cuore delle Midland orientali in Inghilterra. Il titolo del progetto è ‘Climate - Action 13’, in riferimento all’ Azione 13 di Agenda 2030 sulla sostenibilità ambientale. L’altra mattina gli studenti inglesi sono arrivati al palazzetto dello sport, accolti dai coetanei e dagli insegnanti, poi hanno cominciato a conoscersi attraverso musica e domande, ovviamente in inglese.

All’inizio un po’ impacciati e timidi poi, durante la giornata, hanno fatto amicizia. Una lunga giornata: hanno visitato la scuola e lì, divisi in gruppi, hanno affrontato il tema della sostenibilità. Alcuni hanno disegnato una grande impronta suddividendola nei vari elementi che determinano una eco-footprint al 100%, con consumo di energia, produzione e riciclo di rifiuti, uso della plastica, quantità di risorse consumate, altri l’hanno calcolata al computer, altri hanno scritto il testo di una canzone o di una poesia, sul tema della sostenibilità. A Villafranca si è così ripetuta l’esperienza vissuta a Bagnone.

Sono stati 87 gli alunni coinvolti, di cui 51 delle classi 2A e 2B di Villafranca e 2A di Bagnone, mentre sono 36 gli studenti inglesi che resteranno fino domani e ieri sono stati impegnati in una camminata lenta di riflessione, nei boschi, mentre oggi visiteranno Luni e arriverano al mare, come hanno fatto i loro amici la settimana scorsa.

M.L.