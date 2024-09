Gay pride a Lucca. Carrara dice ’presente’

Il Comune patrocina il Toscana pride 2024. La giunta su proposta della vicesindaca e assessore alle Pari opportunità Roberta Crudeli ha deliberato il patrocinio non oneroso al ‘Toscana pride’ che si svolgerà a Lucca sabato 7 settembre.

"Carrara è sempre in prima fila contro qualsiasi tipo di discriminazione e per la difesa dei diritti della comunità Lgbtqa+ - sottolinea la vice sindaca Roberta Crudeli -. Il nostro è un impegno concreto e quotidiano e per questo abbiamo concesso il patrocinio al ‘Toscana Pride’, mentre già un anno fa ormai abbiamo deciso di aderire alla rete Re.a.dy. Si è trattato anche in quel caso di un gesto chiaro col quale ci siamo assunti delle precise responsabilità e abbiamo deciso di riconoscere la giusta attenzione a determinate tematiche, in modo d’altronde credo perfettamente coerente con la storia e la cultura di Carrara". "Abbiamo deliberato il patrocinio al ‘Toscana pride’ con convinzione – aggiunge la vicesindaca - perché crediamo che di certi temi come quello dei diritti della comunità Lgbtqa+ sia importante non smettere mai di parlarne. Noi fin dal nostro insediamento – conclude Crudeli – ci siamo presi un impegno preciso e in questi due anni abbiamo costantemente lavorato perché su queste tematiche l’attenzione fosse sempre massima". Così anche il logo del Comune di carrara sarà presente fra la comunità Lgbtqa che sabato manifesterà la prpria libertà di espiremersi all’interno della città murata con una grande manifestazione è stato presentato nei giorni scorsi e promosso dalla Regione Toscana.