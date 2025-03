Gamics Carrara: due giorni di spettacolo con Cristina D’Avena e grandi ospiti

MARINA Di CARRARA Due giorni di spettacolo, incontri e divertimento con “Gamics Carrara” alla Imm. E i personaggi che si potranno incontrare tra gli stand e sui palchi saranno davvero tanti: Cristina D’Avena, Maccio Capatonda e Giorgio Vanni, grandi nomi del doppiaggio come Flavio Aquilone, Alessio Puccio, Alex Polidori, Alessandro e Federico Campaiola, Giovanni Muciaccia con la sua creatività, fino alla cucina dal vivo con Chef Hiro. Non mancheranno esibizioni cosplay, talk su fumetti, videogiochi e cinema, oltre a un’area K-pop e show di wrestling. Dopo il successo dello scorso anno con oltre 23 mila presenze, la quarta edizione di Gamics a CarraraFiere organizzata dalla società Blue Raincoat srl. Due giorni di fumetti e giochi, show dal vivo e shopping a tema “nerd”, con un’offerta espositiva che cresce in qualità e quantità. L’area arcade offre ben 100 cabinati direttamente dagli anni Ottanta per rivivere le emozioni delle vecchie sale giochi e riscoprire i classici videogames, finalmente senza gettoni e in modalità “free to play”. Chi ama i videogiochi di ieri e di oggi potrà esplorare il mondo home gaming a 360 gradi, dalle console classiche come l’Atari e il Nintendo Nes ai titoli più recenti, alla VR e ai simulatori di guida: centinaia di postazioni interattive, tornei e gioco libero, titoli in local multiplayer d’ispirazione classica e giochi amatissimi dai più giovani come Fortnite e Call of Duty. Gli oltre 20 mila metri quadrati di superficie espositiva sono contesi tra schermi dei videogames e giochi da tavolo, aree dedicate al modellismo e incredibili costruzioni fatte di mattoncini, con i capolavori dei più grandi artisti italiani, laboratori ad accesso libero per genitori e ragazzi. L’area dedicata ai board games triplica le sue dimensioni con 120 tavoli continuamente animati da tornei, dimostrazioni, sessioni di giochi di ruolo e giochi in scatola, in collaborazione con le più importanti associazioni del territorio: Associazione Ludica Apuana, Ala, Alea, Gidierre.net, e un’area di dimostrazioni di scherma storica a cura di Ars Historica. Gamics Carrara sarà una gigantesca ludoteca in cui i professionisti del gioco possono cimentarsi in tornei ufficiali e i semplici appassionati possono scoprire i più divertenti giochi da tavolo e giochi di ruolo. Nell’Artist Alley sarà possibile incontrare i disegnatori delle più importanti case editrici, richiedere loro uno sketch e ammirarli all’opera nell’area workshop. Tra gli ospiti più attesi, Jing Jian, fumettista cinese di fama internazionale, celebre per opere come Salt Friend e A World Ruled by Cats (ospite di Jundo Comics), e Francesco Barbieri, illustratore che ha dato vita su carta a personaggi iconici come Bugs Bunny, Daffy Duck, Scooby-Doo, i Flintstones e gli Animaniacs per la Warner Bros. Oggi il grande concerto di Cristina D’Avena. A dare il via alla giornata sul palco tre doppiatori straordinari: Alex Polidori, voce ufficiale di Tom Holland e Timothée Chalamet, insieme ai fratelli Alessandro (Barry Allen in The Flash) e Federico Campaiola (Colin in Bridgerton). Anche domani grandi ospiti e spettacoli: si parte con Giovanni Muciaccia, volto storico di Art Attack in un laboratorio creativo aperto a tutti, poi i doppiatori Flavio Aquilone e Alessio Puccio, rispettivamente Draco Malfoy e Harry Potter. A chiudere la giornata, il live esplosivo di Giorgio Vanni con le sigle che hanno fatto la storia.