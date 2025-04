Gamics Carrara 2023: successo con oltre 23mila visitatori tra fumetti e cultura pop

Sono stati oltre 23mila i visitatori nelle due giornate di divertimento del “Gamics” a CarraraFiere. Un programma ricco di spettacoli, incontri esclusivi e attività per tutti i gusti ha confermato l’evento come punto di riferimento per il mondo del fumetto e la cultura pop. Ddai celebri interpreti di sigle animate Cristina D’Avena e Giorgio Vanni, agli show adrenalinici di wrestling, passando per le esibizioni cosplay, i talk su fumetti, videogiochi e cinema, e una K-pop area tutta da scoprire. Inoltre, gli ospiti d’eccezione come Maccio Capatonda, Flavio Aquilone, Alessio Puccio e tanti altri, hanno regalato momenti unici ai visitatori. Un evento che ha coinvoltp appassionati e famiglie, unendo passione, cultura pop e divertimento senza pari.

Si chiude dunque con una grande conferma la quarta edizione di Gamics Carrara, l’evento organizzato da Blue Raincoat Srl, che registra una crescita costante. Il palco è stato il cuore pulsante della manifestazione, ospitando artisti del calibro di Cristina D’Avena, che ha fatto cantare il pubblico con le sigle più amate, e Giorgio Vanni, che ha chiuso l’evento con un live esplosivo. Applauditissima l’ironia surreale di Maccio Capatonda, che ha conquistato il pubblico con il suo inconfondibile stile comico. Il mondo del doppiaggio è stato protagonista con Flavio Aquilone, Alessio Puccio, Alex Polidori, Alessandro e Federico Campaiola, che hanno emozionato i fan con racconti esclusivi sulle loro esperienze professionali. Grande entusiasmo anche per lo showcooking di Chef Hiro e il laboratorio artistico di Giovanni Muciaccia, che ha coinvolto adulti e bambini in un’esperienza creativa indimenticabile.

Oltre agli spettacoli, Gamics ha offerto un’area espositiva ancora più ampia, con stand dedicati a fumetti, gadget, action figures e videogames, e un’Artist Alley d’eccezione che ha ospitato talenti come Jing Jian e Francesco Barbieri. L’area arcade, con 100 cabinati free-to-play, ha fatto rivivere l’emozione delle vecchie sale giochi, mentre la zona dedicata ai videogiochi ha spaziato dalle console vintage ai titoli più moderni, fino alla realtà virtuale e ai simulatori di guida. Il mondo del gioco analogico ha trovato spazio con 120 postazioni con giochi da tavolo, giochi di ruolo e tornei, grazie alla collaborazione con le principali associazioni ludiche del territorio. Non sono mancate le imponenti costruzioni in mattoncini, i laboratori creativi per grandi e piccoli e le esibizioni di wrestling e K-pop, che hanno animato il weekend.

A rendere unico l’evento sono stati anche i cosplayer, che con le loro interpretazioni straordinarie hanno contribuito a creare l’atmosfera magica di Gamics. Le sfilate e le competizioni curate da C’mon Cosplay hanno trasformato il palco in un vero spettacolo di creatività e passione. "Il successo di questa edizione è la conferma che Gamics Carrara è ormai un punto di riferimento per il mondo del fumetto e della cultura pop – commenta Lucio Campani, presidente del consiglio di amministrazione di Blue Raincoat Srl –. L’evento cresce ogni anno e per il 2026 stiamo già pensando a nuove iniziative e sorprese, con un’offerta ancora più ricca e una crescita considerevole dell’area espositiva".