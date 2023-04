Gaia, selezione per l’assunzione di un responsabile della società

C’è tempo fino a mezzogiorno di venerdì 5 maggio per mandare la domanda di partecipazione a Gaia Spa e concorrere alla selezione per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un responsabile Affari Regolatori, Pianificazione Strategica e Sostenibilità. La figura ricercata da ‘Gaia’ avrà il compito di coordinare le attività e i rapporti istituzionali del gestore con l’Autorità Nazionale che regola il servizio idrico integrato (Arera) e locale (Ait) per l’applicazione della metodologia tariffaria e collaborare con la direzione per la definizione del Piano Strategico aziendale. La figura sarà inoltre referente della direzione sui temi della sostenibilità e della responsabilità dociale, dovrà svolgere funzioni direttive, di coordinamento, controllo dell’unità organizzativa assegnata. L’assunzione avverrà con contratto a tempo pieno e indeterminato, con la qualifica di Quadro del vigente Ccnl unico di settore Gas Acqua. Il bando integrale è pubblicato sul sito www.gaia-spa.it, sezione “Lavora con noi - Selezioni dipendenti”.