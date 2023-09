Gabbani profeta in patria Diecimila fan in tripudio "Il mio sogno si è avverato"

"Ciao Carrara". Francesco Gabbani saluta la folla e apre il suo concerto evento con ’Amen’, la canzone che l’ha fatto conoscere al grande pubblico. Sono circa 10mila i fan in delirio, uno spettacolo fantastico per il suo cantautore carrarese. Una grande festa di musica e luci che nel giorno del suo compleanno Francesco ha voluto regalare alla città. Super ospite della serata Andrea Bocelli. In centinaia i supporter di Francesco Gabbani che già dalla mattinata di ieri circolavano attorno alla zona del super concertone fatto in occasione del suo compleanno. ’Per tornare liberi’ ricorda quando la città fu invasa dal fango dell’alluvione, e ’Tra le granite e le granate’. Qualcuno pur di accaparrarsi la prima fila ha dormito con il sacco a pelo direttamente nella pineta antistante la Imm. Alle 14 in occasione del ‘meet and greet’ i supporter provenienti da tutto il mondo hanno aspettato che arrivasse il loro beniamino per fargli gli auguri. Per lui tanti piccoli regali, dalla cioccolata di Modica alla maglia dipinte a mano da una sua supporter. Una grande famiglia che si è data appuntamento a Marina per condividere la gioia di una giornata molto speciale per Francesco Gabbani. E non importa se c’era un sole cocente, il popolo di Gabbani pur di vederlo felice ha sfidato il caldo solo per il piacere di vederlo. C’erano Laura Figaia di Carrara e Francesca Montagnani di Colle Val d’Elsa. "Sono felicissima che Francesco si esibisca a Carrara – ha detto Laura che ha regalato a Gabbani una maglia dipinta da lei –, è già il terzo concerto che seguo e ogni volta è un’emozione. Ho iniziato a seguire Gabbani nel 2018 a Firenze – aggiunge Francesca – questo concerto lo vivo in maniera diversa e con più emozione perché Francesco è felice di questa location. Siamo riuscite a salutarlo – concludono le due - Francesco è una persona meravigliosa". Alessandra Mancanti, insegnante e attrice romana era radiosa. "Sono contenta per lui e delle emozioni che sta avendo questa volta – racconta –, la volta scorsa in piazza Alberica non se l’era proprio goduta perché era agli esordi. Era tanto che diceva di voler tornare a Carrara e la mia emozione è vedere lui emozionato per questa cosa. Lui riesce a sprigionare una botta di energia positiva, mi è capitato di passare dei momenti brutti e ho preso un treno per andare adun suo evento perché sapevo che mi avrebbe fatto stare bene". C’è anche chi per seguire il concerto è arrivato dall’Inghilterra, come Anamaria Roig di Birmingham: "Ho conosciuto Francesco guardando Sanremo – dice la donna –. Io e mio padre siamo dai fan di Sanremo. Questo è il mio quarto concerto di Gabbani. Carrara è bellissima, l’avevo già visitata nel 2017". Non poteva mancare Pina Fichera da Taormina. "Seguo Francesco da quando cantava Amen – racconta –, ricordo che ogni volta che accendevo la radio dicevo ’ma chi è questo ragazzo’? Poi l’ho conosciuto e mi si è aperto un mondo".

Alessandra Poggi