Futuro Aperto", l'estate dei ragazzi della Lunigiana sarà NO LIMITS!"

Il Centro Icaro, gestito dalla Società della Salute della Lunigiana, ha in serbo per i giovani un’estate davvero NO LIMITS. I ragazzi potranno fare esperienze di gruppo coinvolgenti e su misura grazie al progetto “Futuro Aperto”, una co-progettazione tra pubblico e privato, ambiziosa e innovativa per la comunità della Lunigiana. Selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e cofinanziato da Fondazione Carispezia, l’iniziativa “Futuro Aperto” è nata per offrire ai giovani tra i 12 e i 17 anni opportunità educative, formative, ricreative e ludiche molto diversificate.

Il programma degli eventi abbraccia esperienze nelle grotte di Equi Terme, negli stretti di Giaredo, nei castelli di Fosdinovo e di Terrarossa e in altri luoghi caratteristici di questo bellissimo territorio. Ma non mancheranno “escursioni” fuori dalla Lunigiana, come quelle a Monterosso, Lerici, Tirrenia, Lagdei e Lagoni, Marina di Carrara e altre ancora. Esperti nel settore condurranno i gruppi in situazioni sempre nuove, talvolta avventurose altre ludiche. E ci sarà anche un laboratorio settimanale di improvvisazione teatrale, curato dall’associazione Mirpò, con appuntamenti itineranti tra il Centro Icaro e il Centro Giovanile G. Sismondo di Pontremoli. Gli educatori fanno parte della cooperativa Aurora Domus, uno dei 23 partner del progetto “Futuro Aperto”, assieme alla Società della Salute della Lunigiana. Il Centro Icaro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19 e la frequenza è libera e gratuita per i ragazzi dagli 11 ai 19 anni. Per info e iscrizioni 0187408306 o 3455919780.