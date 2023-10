Furto in un bar. Rubati liquori, sigarette e soldi

Furto la notte scorsa a danno di un esercizio pubblico nel cuore del centro a Villafranca Lunigiana, un bar lungo la via Nazionale, preso di mira da ladri ignoti che, nell’oscurità più profonda, sono penetrati dal retro del locale sfondando una porta blindata a protezione del lato più nascosto del locale pubblico. I malviventi hanno approfittato del maltempo, grazie al temporale in corso, ha dato loro una mano e nessuno nelle vicinanze ha udito o visto nulla. Una volta giunti all’interno del bar, i ladri si sono impadroniti di alcune bottiglie di liquore, hanno arraffato sigarette e messo le mani sulla cassa, riuscendo a portare via circa 500 euro in contanti. Ad accorgersi dell’avvenuto furto, i titolari dell’esercizio i quali, durante l’apertura mattutina si sono trovati di fronte la triste sorpresa del loro locale saccheggiato dai soliti ignoti. Pare che il bar fosse dotato di telecamere di sorveglianza che avrebbero ripreso ed immortalato due uomini. Indagini in corso.

Roberto Oligeri