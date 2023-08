Torna a casa e trova il ladro. Shock per donna in gravidanza, falso muratore in manette

Fosdinovo (Massa Carrara), 22 agosto 2023 - Si intrufola in casa approfittando dei lavori di ristrutturazione nell’abitazione e prova a rubare. La padrona se ne accorge e lancia l’allarme. Il ragazzo, un 30enne, è stato arrestato per tentato furto, aggravato dalla presenza di una forbice che aveva addosso al momento del fermo. Venerdì mattina, poco prima di mezzogiorno, una donna all’ottavo mese di gravidanza che abita a Caniparola, appena tornata a casa dalla spesa, ha sorpreso uno sconosciuto nel salone della sua abitazione.

L’uomo stava rovistando dentro una borsa e già aveva tirato fuori una banconota da 50 euro. Colto di sorpresa, ha inizialmente cercato di giustificarsi con con delle spiegazioni assurde (prima ha detto che stava cercando un lavoro, poi che stava cercando un paio di chiavi), alla fine si è scusato e ha chiesto di non chiamare i carabinieri. La donna si è messa a gridare, richiamando l’attenzione di alcuni muratori che stavano eseguendo dei lavori edili nel medesimo immobile, che sono prontamente intervenuti per vedere cosa stesse succedendo. Si è precipitato in casa anche il marito della donna, che ha immediatamente telefonato ai carabinieri.

Il ladro, accortosi che erano stati chiamati i militari, si è dato alla fuga scappando da una finestra, ma è stato inseguito e bloccato da uno degli operai, che lo ha trattenuto nel giardino in attesa degli uomini dell’Arma, che sono arrivati dopo pochi minuti e lo hanno poi dichiarato in arresto per tentato furto in abitazione. Perquisito sul posto, aveva in tasca un paio di forbici che gli sono state sequestrate, trattandosi di un oggetto idoneo all’offesa che non si puó portare in giro senza un motivo. Tra l’altro, il possesso di quelle forbici, ha fatto scattare un delle aggravanti previste per i furti in abitazione che punisce con una pena più severa chi commette reati contro il patrimonio portando con sé armi oppure altri oggetti pericolosi.

Ieri mattina in tribunale a Massa c’è stata la direttissima: il giovane, già conosciuto alle forze dell’ordine per reati di droga e per aver, un anno fa, scassinato alcune slot machine a Carrara e molestato una donna, era ai servizi sociali. Il giudice Ermanno De Mattia ha deciso per il trasferimento in carcere per il ragazzo. Il processo per tentato furto inizierà a settembre.