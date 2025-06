"Furti, tavolo con questore e prefetto"

Dopo l’ondata di furti in numerosi Comuni della Lunigiana, interviene Patto Per Il Nord chiedendo più controlli, misure deterrenti efficaci e un deciso intervento delle autorità competenti. Nel territorio fivizzanese sono state colpite la valle del Bardine, la frazione di Colla e Ceserano. Situazione analoga ad Aulla e Tresana. Nel Comune aullese si registra una crescente ondata di furti in diverse frazioni, in particolare a Bigliolo, Serricciolo e in località Calamazza. Nel comune di Tresana colpita la frazione di Barbarasco.

Cresce la preoccupazione tra i residenti, che temono per l’incolumità delle proprie abitazioni anche in pieno giorno e denunciano la scarsa efficacia delle misure di prevenzione attualmente in atto. A Bigliolo, ad esempio, un furto è stato messo a segno con una modalità insolita: mentre uno dei malviventi distraeva il proprietario con una conversazione, i complici svaligiavano l’abitazione. A Serricciolo, in pieno giorno e nei pressi delle scuole, tre individui sono entrati in una casa attraverso una finestra forzata, rubando oggetti di valore e causando danni ingenti. Episodi simili sono stati segnalati anche nella zona di Cagina, alimentando un forte senso di insicurezza tra i cittadini. Michele Novelli, segretario provinciale del neonato movimento Patto per il Nord, lancia un appello ai sindaci dei Comuni colpiti: "Chiediamo che venga richiesto un tavolo di ordine e sicurezza pubblica con questore e prefetto – dichiara Novelli – che abbia come priorità la sicurezza dei cittadini e porti a interventi straordinari per sedare il problema". E aggiunge: "Questo intervento è necessario in via emergenziale. In via ordinaria, invece, chiediamo la programmazione dell’installazione di strumenti di videosorveglianza e l’aumento della polizia municipale, che possa fungere da deterrente a situazioni future gravi come quella attuale".

La comunità locale chiede con forza azioni concrete per contrastare questa escalation di criminalità, sottolineando la necessità di controlli più efficaci e di una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio. La situazione attuale evidenzia l’urgenza di interventi coordinati tra le autorità locali e le forze dell’ordine per garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini della Lunigiana.