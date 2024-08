Fuochi d’artificio e Sarafine. Marina si prepara alla festa

Fuochi d’artificio per la penultima settimana di ’Palcoscenici stellati’, La rassegna di spettacolo dal vivo dell’estate – progettata e proposta dall’assessorato alla cultura, in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus – mette in campo compagnie del territorio e artisti nazionali per offrire una varietà di proposte per tutti i gusti e per tutte le età. Si parte con la Noah Dance Company, residente a Massa e fondata dal coreografo Massimiliano Mosti, che torna per affascinare il pubblico con la sua arte. Questo talentuoso gruppo di danzatori si esibirà nuovamente nell’ambito della rassegna, portando in scena ’Pensieri notturni’. L’appuntamento è per sabato 17 agosto, alle 21,30, sulla spiaggia antistante piazza Bad Kissingen a Marina di Massa. ’Pensieri notturni’ è una coreografia suggestiva che narra la storia di un uomo dal passato travagliato che trova conforto nelle solitarie notti di fronte al mare. Lo spettacolo offre un viaggio emozionante attraverso la mente di un individuo in cerca di redenzione e significato, il tutto immerso nell’atmosfera magica delle notti marine. Il pubblico è invitato a portare con sé asciugamani o stuoini per potersi sistemare comodamente sulla spiaggia e godere appieno della serata.

Domenica 18 agosto, alle 20.30, sempre a Marina di Massa, partenza esplosiva con Dj set fino all’inizio dello spettacolo pirotecnico annunciato per le 22.30. Al termine, il concerto di Sarafine: un mix esplosivo di elettronica, dubstep, techno, trap, drill e pop. Nata a Salerno nel 1988 e cresciuta a Vibo Valentia, Sarafine (nome d’arte di Sara Sorrenti) ha intrapreso un percorso di vita unico. Dopo aver lavorato nel campo della fiscalità internazionale tra Lussemburgo e Belgio, ha deciso di seguire la sua passione per la musica, abbandonando la carriera da impiegata. La sua partecipazione con vittoria all’ultima edizione di X Factor ha segnato l’inizio di una nuova avventura artistica. Il concerto a Marina di Massa è una tappa importante del tour ’È così che va il mondo’ iniziato a giugno, che ha visto Sarafine portare sul palco una proposta musicale innovativa, unendo elettronica e cantautorato italiano con uno sguardo critico e ironico.