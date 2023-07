Funerali di Carla Benedetti, Una folla commossa saluta la cittadina amata

Una folla numerosa e commossa ha partecipato ai funerali di Carla Benedetti (nella foto). Tante le amiche, gli amici, i conoscenti che si sono riuniti nella Chiesa delle Grazie per portare l’ultimo saluto alla cara Carla e stringersi intorno ai familiari distrutti. Pertanto il marito Lanmarco, i figli Eleonora ed Edoardo hanno voluto affidare a queste righe il ringraziamneto alla città.

"La famiglia Laquidara-Benedetti, commossa per l’affetto tributato alla povera Carla Benedetti da un numero incredibile di persone, non potendo ringraziarle tutte personalmente, desidera farlo attraverso quest’organo di stampa. Ci ha fatto davvero piacere – scrivono in una nota – ricevere una quantità enorme di lettere e telegrammi e vedere alla cerimonia funebre una quantità di persone talmente grande che il Santuario delle Grazie non riusciva a contenerle. Sappiamo che la nostra adorata Carla avrebbe avuto piacere nel veder riconosciuto in questo modo quanto nella sua vita ha dato a tutti. Ringraziamo sentitamente anche il personale dell’assistenza domiciliare e palliativa e del reparto di Medicina del Noa, che si sono prodigati per alleviare le sue sofferenze".

Un lutto, la morte di Carla Benedetti, che ha colpito l’intera citta e tutti coloro che ne avevano apprezzato la forza e la capacità di affrontare traversie e asperità che la vita a volte riserva, sempre con il sorriso e la gentilezza.