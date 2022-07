"Air show Marina di Massa": programma e restrizioni per il ritorno delle Frecce

Massa, 23 Luglio 2022- Dopo 18 anni domenica finalmente ritornano sul cielo di Massa le Frecce Tricolori, e mentre il comandante della pattuglia, colonnello Stefano Vit, dice che è "un piacere esibirsi sulla zona e disegnarvi il tricolore in cielo", tutta Marina di Massa è oggetto di restrizioni nella viabilità per la sicurezza. Lo show inizierà alle 16, con centro in Piazza Bad Kissingen (visto il 60° anni di gemellaggio con la città tedesca), dove ci saranno stand dei militari, delle poste e perfino il simulatore per guidare l'aereo delle Frecce. La Pattuglia Acrobatica Nazionale solcherà i cieli di Massa solamente verso le 18, per un totale di 25 minuti di acrobazie, fumogeni e spettacolo. Questo il programma delle 2 ore e mezzo di show per ordine di apparizione:

spettacolo dell’elicottero del 118 HEMS Regione Toscana; passaggio di velivoli cargo C26; velivolo acrobatico Cap 231; velivolo acrobatico civile CAP 232; pattuglia civile velivoli FLY ROMA; velivolo acrobatico civile PITTS 2SB; velivoli acrobatici RW8; simulazione di un elicottero ed alcune imbarcazioni della Guardia di Finanza dell'intercettazione contrabbandieri; lancio di paracadutisti in mare da parte dei velivoli della 46° Aerobrigata di Pisa; simulazione di soccorso naufrago in mare da parte di elicottero del 15° Stormo S.A.R. A chiudere, finalmente, lo show della pattuglia acrobatica più amata al mondo.

Per questa grande manifestazione sono diverse le ordinanze restrittive ordinate dal sindaco, tra viabilità e balneazione e consumo di bevande:

-vietata sia la vendita per asporto sia il consumo itinerante di bevande alcoliche e altre bevande contenute in bottiglie di vetro o lattine, anche dispensate da distributori

-pontile di Marina chiuso

-nella fascia di litorale per la distanza di 2 km a partire da Piazza Bad Kissingen, in entrambe le direzioni, è vietato l’utilizzo di natanti di qualunque tipo

-divieto di balneazione oltre i 30 metri dalla spiaggia

- dalle 12.00 alle 20.00 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nell’area tra via Lungofrigido di Levante, via Pisa e la rotatoria di Via Mascagni / Via Rossini. Il divieto di sosta con rimozione forzata è esteso anche nel tratto ricompreso tra via Pisa e via Magliano, i cui parcheggi saranno riservati alle persone diversamente abili

- dalle 14.00 alle 20.00 è istituito il divieto di transito (per qualsiasi tipologia di veicolo a motore) nell’area ricompresa tra via Lungofrigido di Levante, viale della Repubblica e la rotatoria di Via Mascagni / Via Rossini, nonché in tutte le vie che confluiscono nel tratto di lungomare oggetto della manifestazione. Resta consentito il transito tra via Pisa e viale della Repubblica ai soli clienti degli stabilimenti balneari e delle attività di ristorazione. Nel parcheggio Lungofrigido di Levante è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 8:00 alle 18.30 eccetto i soli mezzi autorizzati.

G.R.