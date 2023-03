Fratelli Nani, un anno dopo L’incendio e la rinascita "Concessionaria stellata"

Era la mattina di un anno fa, il 15 marzo 2022, quando i locali della concessionaria F.lli Nani si riempirono di fumo e nel giro di qualche minuto furono avvolti dalle fiamme. "Un’esperienza indescrivibile", commenta Gianfranco Nani. Superato il primo spavento dopo essersi accertato che tutti i collaboratori fossero in salvo, vide nelle fiamme che avvolgevano lo stabile andare in fumo anni di sacrifici.

La corsa di tutti i collaboratori a mettere in salvo il salvabile, l’arrivo tempestivo dei vigili del fuoco, il tutto che si consuma nel giro di un paio d’ore e nonostante questo i locali dell’officina vanno irrimediabilmente compromessi, le attrezzature e tutti i materiali di lavoro persi. Luca Capua, Marco Mirko Nani e Davide Bertelloni che di recente erano subentrati alla guida dell’azienda di famiglia si sono trovati a far fronte a una situazione estrema, e hanno immediatamente reagito, rimboccandosi le maniche per ricostruire tutto ciò che era andato perduto." C’è stato grande impegno e grande solidarietà da parte di tutti i collaboratori della F.lli Nani - dice Luca Capua - durante il periodo della ricostruzione tutti si sono prestati a operare con mezzi di fortuna, riuscendo comunque a garantire il servizio necessario ai clienti. A oggi possiamo affermare che la struttura F.lli Nani non solo è stata ripristinata ma addirittura migliorata: è stata predisposta una postazione specifica per gli interventi sulle vetture elettriche con tutte le garanzie di sicurezza; sono state acquistate nuove attrezzature di ultima generazione; questo ha permesso di rivedere anche i processi di lavoro andando ad affinare ulteriormente qualità ed efficienza".

"In tutto questo c’è stato un forte sostegno da parte della comunità - racconta Davide Bertelloni - moltissime le testimonianze di affetto e di partecipazione da parte dei clienti che hanno comunque continuato a rivolgersi alla F.lli Nani per le necessità inerenti alle loro autovetture, trovando sempre soddisfazione". F.lli Nani attualmente è il concessionario ufficiale e centro di assistenza per i marchi Citroen, Opel e Peugeot, ha inoltre recentemente aggiunto in marchio Spoticar per ciò che riguarda l’usato certificato Stellantis e Free To Move per tutto ciò che concerne il noleggio a breve e a lungo termine. Marco Mirko Nani riflette infine che "F.lli Nani ha voluto cogliere, in occasione di questo sfortunato incidente, l’opportunità di trovare maggiore unione e identità e adesso risulta ancora più coesa e decisa nel perseguire l’obiettivo di offrire al cliente i migliori servizi inerenti al mondo dell’auto, sia dal punto di vista della vendita che dei servizi. A dimostrazione di questo impegno proprio il mese scorso siamo stati premiati come miglior concessionaria d’Italia per la qualità sui veicoli nuovi".