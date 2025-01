Frane e sicurezza del territorio. Un milione di euro dalla Regione: "Risolveremo il problema a Cospedo"

Un milione di euro per Podenzana, per sistemare la frana di Cospedo. Nel bilancio della Regione Toscana, approvato da pochi giorni, è stato stanziato un milione di euro a favore del Comune di Podenzana, per risolvere una criticità che va avanti da anni. Un intervento di messa in sicurezza del territorio a cui l’amministrazione di Podenzana tiene moltissimo e che adesso potrà diventare realtà. Lo evidenzia il sindaco Riccardo Varese, che già in passato aveva cercato di risolvere il problema con interventi tampone, a salvaguardia degli abitanti e dell’attività ricettiva che si raggiunge oltrepassando la frana in questione. "C’è massima soddisfazione - evidenzia Varese - per aver ottenuto lo stanziamento di risorse regionali. E’ un intervento importante e di notevole utilità per il territorio, ringrazio il consigliere regionale Giacomo Bugliani e il presidente Giani, hanno dimostrato sensibilità enorme, facendosi carico del problema e stanziando risorse. A breve cominceranno i lavori del primo lotto, per ora c’è un intervento tampone, che non può considerarsi definitivo".

La strada in questione è una provinciale, i primi problemi risalgono a oltre sette anni fa, quando Varese era sindaco, prima di Marco Pinelli. "Ricordo ancora - dice il sindaco Varese -, il primo movimento franoso avvenne attorno alle festività pasquali, ci eravamo impegnati molto con la Protezione civile per fare monitoraggio e consentire alle persone il transito. Quella strada è un’arteria importante, gli abitanti in passato sono stati costretti a una viabilità alternativa per Bolano, una via molto più lunga. Si arriva anche a un’attività commerciale che non può restare isolata. Purtroppo sembra di chiedere l’elemosina alla Regione Toscana, ma noi abbiamo davvero tante frane sul nostro territorio". Podenzana e Montedivalli in effetti sono fragili, senza interventi definitivi di messa in sicurezza la viabilità è difficile.

"Ho una strada chiusa a Taria di Montedivalli - aggiunge il primo cittadino -, gli abitanti sono costretti a percorrere una strada alternativa ed è un disagio. C’è una frana al cimitero di Sant’Andrea, che insiste sulla strada sottostante, un’altra a Sescafale per cui abbiamo chiesto finanziamenti per progettazione e realizzazione, stiamo intervenendo sotto il Villaggio San’Andrea, a breve inizieranno i lavori a Loppiedo con l’allargamento della strada. Senza dimenticare la chiesa di San Rocco di Montedivalli, al momento chiusa per problemi statici. C’è un progetto approvato dalla Sovrintendenza, ma chiederò nuovamente aiuto alla Regione Toscana perché gli abitanti non possono restare senza funzioni religiose. Purtroppo il territorio è fragile, i problemi sono sempre gli stessi e per cercare di risolverli serve l’aiuto della regione".

Monica Leoncini