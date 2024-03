Frane, arrivano le reti paramassi. Strade chiuse a Montedivalli: "Cantieri per 160mila euro"

Lavori in corso a Podenzana, per riparare ai danni del maltempo della settimana scorsa. Iniziate le operazioni di disgaggio dei versanti in frana, una volta terminate sarà eseguito lo scorticamento dei fronti, propedeutico all’installazione delle reti paramassi di protezione. Al momento le strade Sp13 (Boschetto) e Sp20 (Croce) rimangono chiuse e saranno riaperte appena le lavorazioni in corso saranno compatibili con la sicurezza del transito veicolare. Il maltempo ha portato frane e smottamenti in molti Comuni della Lunigiana. Tra quelli più colpiti c’è Podenzana, che ha subito disagi nel capoluogo e a Montedivalli, molto danneggiata la viabilità provinciale appunto in località Boschetto e Croce. I rilievi sono stati svolti dai tecnici della Provincia e dell’impresa affidataria e hanno portato a un progetto esecutivo di somma urgenza.

I tecnici hanno considerato i tempi, le modalità di intervento e la saturazione dei terreni, si è dovuto aspettare il passaggio della perturbazione dello scorso fine settimana per aprire il cantiere e garantire la sicurezza durante le lavorazioni, sia per chi opera, sia per chi potrà transitare. L’amministrazione ha comunque chiesto di prevedere, quanto prima, la riapertura almeno parziale a senso unico alternato, per limitare il disagio della popolazione. "E’ stata attivata per le sue strade la somma urgenza di circa 160mila euro – dice il sindaco, Marco Pinelli – e di conseguenza affidata l’opera all’impresa che ha iniziato i lavori di consolidamento dei versanti in frana. Saranno lavori definitivi, con opere di disgaggio, rimozione del materiale franoso e installazione di protezioni adeguate a garantire la sicurezza del transito. Siamo in contatto quotidiano con i tecnici della Provincia, alla quale sollecitiamo tempestività, affinché possa essere riaperto il transito almeno a senso unico alternato".