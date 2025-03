Frana una porzione di montagna. Terzo cedimento causa maltempo

Nella tarda serata di ieri a Codena è franata un’altra porzione di montagna. La pioggia dei giorni scorsi ha fatto cedere il crostone di parete del canaletto, la strada che congiunge Codena con la Foce. Per fortuna il crollo non ha causato danni a persone o cose. Si tratta della terza frana avvenuta in questi giorni a causa del maltempo. La prima si è verificata in zona molino di sorgano, dove le circa trenta famiglie che ci risiedono possono transitare a piedi. La seconda tra Codena e bedizzano. Nei prossimi giorni continuerà il monitoraggio dei movimenti franosi, in attesa che gli uffici decidano come intervenire per risanare la circolazione. Nessun paese è isolato: Codena si raggiunge passando da via Erevan, Bedizzano dalle Canalie.