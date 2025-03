Fossone, il pericolo sulle strade fra buche e assenza di segnaletica

Fossone Basso sempre più pericoloso per la mancanza di segnaletica orizzontale e per la viabilità. A farsi portavoce delle numerose lamentele dei residenti è Massimiliano Manuel, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale. "Dopo anni di attesa i residenti di Fossone ci provano anche con l’assessore alla Viabilità Elena Guadagni – scrive Manuel –, visto il peggioramento della situazione sono stato contattato da alcuni residenti che mi hanno segnalato con crescente preoccupazione, la pericolosità di via Fossone Basso, una delle principali arterie di collegamento della zona, priva di adeguata segnaletica orizzontale. Il più delle volte capita che in questa strada le auto sfreccino ad alta velocita. Le auto viaggiano a velocità pericolose, con il rischio di investire i pedoni anche per l’assenza di marciapiedi.

La strada diventa ancor più insicura dove ci sono gli incroci con le vie secondarie – prosegue Manuel –, molte senza stop ben visibili come in prossimità di via Fossone basso. Le strisce di delimitazione della carreggiata sono ormai invisibili, come gli attraversamenti pedonali e una segnaletica che in alcuni punti è da ripristinare con il conseguente aumento di rischio per la sicurezza stradale.

Troppo spesso quando accadono gli incidenti poi vengono ritenuti fatalità, eventi che caratterizzano l’ordinario e che dunque devono essere accettati rientrando nella natura delle cose – va avanti Manuel –, dimenticando quindi di osservarli criticamente e capire come evitarli. A Fossone la situazione si è aggravata negli ultimi anni per l’aumento dei residenti, e quindi dell’incremento del transito di veicoli. Fratelli d’Italia ha deciso di unirsi a questo appello dei cittadini per dare voce a chi purtroppo una voce non l’ha più, ma soprattutto per non sottostare al clima di rassegnazione che impedisce la prevenzione. Un appello per far capire a chi ci amministra, che la quotidianità di chi affronta certi problemi ha il sapore dell’insicurezza e della paura e per noi è inaccettabile che diventi rassegnazione e perdita di fiducia nelle istituzioni. La richiesta è chiara: il Comune si attivi per mettere mano alla sicurezza stradale, senza ulteriore indugio con interventi di manutenzione e ripristino della segnaletica – conclude Manuel –, orizzontale e verticale, tramite l’installazione anche di ulteriori segnalatori lampeggianti".