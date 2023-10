Fossacava romana, uno spettacolo da visitare. L’appuntamento è organizzato dal Comune

CARRARA

Sabato alle 10.30, proseguono le iniziative alla cava romana di Fossacava. Un nuovo appuntamento con il programma di attività a Fossacava, promosso dagli Assessorati alla cultura e turismo del Comune di Carrara, ideato dal direttore scientifico dell’area archeologica Stefano Genovesi e organizzato da Endas Toscana Turismo, con il sostegno della Soprintendenza di Lucca e Massa-Carrara.

Sabato mattina, “A Fossacava con l’archeologo”, un’occasione per andare alla scoperta della cava romana di Fossacava, con la visita guidata per gli adulti e i laboratori a tema per i bambini. La partecipazione è gratuita, con prenotazione, telefonando ai numeri 335 1047436 o 328 1919208, infocarrara2020@gmail.com. Informazioni anche sulle pagine social.

L’area archeologica di Fossacava, che si trova lungo la strada comunale per Colonnata, riveste un grande interesse culturale e paesaggistico per l’eccezionalità delle testimonianze antiche conservate: risalente al I secolo a. C., può essere visitata grazie a una serie di ponti e passatoie di legno che attraversano il sito, dove sono ancora visibili i piani di estrazione, mentre la roccia riporta i segni delle antiche tecniche di escavazione. In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata.