Fosdinovo, contestata la sindaca Bianchi: striscioni e scritte davanti al Municipio

Fosdinovo (Massa Carrara), 11 dicembre 2023 – Proteste poco velate, vergate con il pennarello ed esposte in bella vista per contestare alcune scelte di arredo urbanistico recenti. Accade a Fosdinovo, dove a finire nel mirino dei contestatori è stata la prima cittadina Camilla Bianchi.

A far discutere gli abitanti della cittadina e i suoi dintorni, ha provveduto nei giorni scorsi qualche sconosciuto buontempone il quale ha pensato bene di collocare un grosso striscione appeso a una ringhiera proprio di fronte alla sede del Municipio riportante una scritta in rima: "La sindaca Camilla tratta la socialità come la tratta un gorilla". Sicuramente si tratta di un gesto, un’azione che fa riferimento a modi di pensare e di agire divergenti fra l’esecutivo e una parte della comunità di Fosdinovo.

Vi è infatti anche da ricordare nel recente passato il tanto contestato “progetto del Fosso“, che ormai da tempo provoca una certa conflittualità e degli attriti fra gli amministratori e i componenti della popolazione locale, un esempio a cui da ultimo si è appena aggiunto il “caso di Piazza Sauxillanges“, consistente in una nuova concezione di arredo urbano nella piazza antistante l’ingresso del celebre e imponente Castello Malaspina locale.

Qui sono state posizionate delle particolari panchine “stilizzate“ caratterizzate da un moderno e futuristico design, che presentano alcuni grossi cubi – verosimilmente realizzati in graniglia – i quali di fatto impedirebbero il parcheggio delle auto nella stessa piazza, dedicata fra l’altro al gruppo dei Comuni della Francia con cui la cittadina di Fosdinovo è gemellata. L’anno prossimo, ci saranno le elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale e già si intravedono le prime avvisaglie che, a detta dei più, saranno movimentate.