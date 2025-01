Fosdinovo prepara il “Poi”. Due incontri con i cittadini per raccogliere le proposte

Piano operativo intercomunale: dal ‘disegno’ strutturale di area vasta, al progetto di sviluppo sostenibile locale. Il Comune di Fosdinovo ha aderito alla redazione del nuovo Piano Operativo Intercomunale in fase di redazione, a cura dell’Unione dei Comuni Lunigiana. L’amministrazione comunale, insieme all’ente comprensoriale, ha così indetto due incontri informativi con cittadini, liberi professionisti e ogni altra figura portatrice di interessi, per la formulazione di proposte di previsioni urbanistiche per il territorio. Il primo incontro è fissato martedì alle 18 al Centro sociale Palomar, il secondo mercoledì alla stessa ora in biblioteca. Parteciperanno il sindaco Antonio Moriconi, il responsabile dell’ufficio di Piano dell’Unione, Paolo Bestazzoni, il coordinatore scientifico Fabrizio Cinquini e i tecnici comunali.

Il Piano Operativo serve ad assicurare uno sviluppo sano e sostenibile, stabilendo le porzioni di territorio, urbanizzato o rurale, in cui è possibile intervenire con operazioni di trasformazione o di tutela, recupero e valorizzazione. Identifica inoltre le opere e i servizi di pubblico interesse da sottoporre a esproprio per destinarli alla collettività e stabilisce le dotazioni ecologiche e i servizi ambientali da realizzare. E’ composto di due parti che hanno contenuti diversi e soprattutto un’efficacia temporale nettamente distinta: la ‘Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti’ che vale a tempo indeterminato, e la ‘Disciplina delle trasformazioni’ con scadenza quinquennale. Gli incontri laboratoriali hanno lo scopo di avviare una riflessione collettiva tra gli abitanti per consolidare il quadro dei bisogni e avanzare insieme proposte per il Piano, valorizzando potenzialità emerse e criticità segnalate.