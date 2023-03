Forza Italia, volano gli stracci Benedetti querela Mallegni E si autosospende dal partito

Forza Italia, volano gli stracci dopo la caduta della giunta Persiani. Com’è noto il coordinatore regionale degli azzurri, Massimo Mallegni, ha chiesto l’espulsione dal partito di Stefano Benedetti, Domenico Piedimonte e Luca Guadagnucci. Ieri mattina Benedetti, assistito dal suo legale, si è presentato in Procura querelando Mallegni per diffamazione. Inioltre si è autosospeso dal partito insieme ad altri 48 iscritti. "Nel documento ufficiale inviato al presidente nazionale dei probiviri – afferma l’ex presidente del consiglio comunale – Mallegni si è lasciato andare a dichiarazioni pesantemente diffamanti, utilizzate al solo scopo di ottenere la mia espulsione dal partito. Per questo ho depositato la denuncia. Ma è solo uno degli episodi accaduti in provincia e in Toscana di maldestra gestione dell’ex senatore Mallegni, che si è messo in mostra pubblicamente come eccezionale ’tagliatore di teste’ nei confronti di tutti coloro che non la pensano come lui e quindi per aver fatto allontanare dal partito dirigenti e militanti storici con tutte le conseguenze del caso, vedi i risultati delle ultime elezioni e persino la sua mancata rielezione a senatore. Nel documento Mallegni cita il mio coinvolgimento in un processo per un presunto traffico di influenze illecite per aver inviato a una cooperativa due curriculum di lavoro, dimenticandosi però di scrivere che lui stesso ha nominato come commissario provinciale di Massa Carrara di Forza Italia Emanuele Ricciardi, sotto processo a Massa per il reato di bancarotta fraudolenta indotta".

"Per questi motivi – conclude Benedetti – mi autosospendo dal partito insieme ai 48 iscritti che ho personalmente presentato al momento del tesseramento 2022, in attesa che i dirigenti nazionali si attivino per individuare delle soluzioni atte a far ripartire Forza Italia nella nostra provincia e in regione".