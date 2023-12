Formazione per guardie venatorie

Promosso dalla Coldiretti si prepara il corso che porta all’abilitazione per la formazione di un gruppo i Guardie Venatorie Volontarie , con lo scopo , ai sensi dell’articolo 37 della Legge regionale 31994, di facilitare le iniziative di controllo per quanto riguarda i danni causati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole ed ai raccolti delle aziende rurali. Il tempo a disposizione per gli interessati, è però poco: è necessario infatti iscriversi entro il 10 dicembre presentando apposita domanda, corredata da marca da bolla di 16 euro, agli uffici territoriali della Coldiretti di Massa-Carrara. L’apposito corso di formazione, per conseguire la dovuta abilitazione di G.V.V., avrà inizio nel prossimo mese di Gennaio 2024. Al termine del corso, è obbligatorio affrontare e superare l’esame di idoneità presso l’Ufficio Territoriale della Regione della nostra Provincia. Alla partecipazione del corso possono accedere tutti coloro, associati o meno, che intendano rendersi disponibili per risolvere l’emergenza rappresentata da anni dalla eccessiva presenza di ungulati sul territorio che causano danni all’agricoltura.

R.O.