Fondi regionali per valorizzare i castelli di Bagnone e Comano

"Oltre venti tra mura e muraglie di città, borghi e fortezze toscane, saranno restaurate e rese nella possibilità di essere fruite e godute dai cittadini toscani. La Toscana è impegnata più che mai nel recupero e nella conservazione del proprio patrimonio murario". Così il presidente della Regione Eugenio Giani commenta l’esito del bando di sostegno per le Città murate e le fortificazioni della Toscana pubblicato nel 2024.

In provincia di Massa-Carrara sono state selezionate due proposte: Comune di Bagnone per un contributo di 240mila euro e Comune di Comano per un contributo di 177.400 euro. A Bagnone l’intervento prevede la valorizzazione, il recupero e lo sviluppo turistico culturale delle mura del Castello e quelle del Borgo. La rocca del Castello, con la torre cilindrica e il sistema delle mura e del borgo circostante, è un simbolo del potere dei Malaspina, mentre le mura del borgo rappresentano una lunga opera d’ingegneria che dall’età comunale si conclude a fine Ottocento.

A Comano il castello e le sue mura fortificate saranno resi fruibili per visite e per lo svolgimento di eventi e manifestazioni, inserendolo nel circuito dei Castelli aperti al pubblico della Lunigiana recuperando il loro valore identitario. Il bando si inserisce nell’ambito degli indirizzi del Programma regionale di sviluppo 2021-2025. Per questa azione, la Regione ha destinato 5 milioni di euro.