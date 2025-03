Continuano i progetti dedicati alla prevenzione sanitaria della Fondazione Ant. A marzo i cittadini della delegazione locale potranno usufruire di 24 visite di prevenzione oncologica gratuita grazie al Progetto tiroide di Ant che ha predisposto visite specializzate con l’ausilio di un ecografo per la diagnosi precoce dei noduli tiroidei. La giornata è in programma lunedì 24 con 12 visite e altrettante lunedì 31 marzo presso il Centro Poliambulatoriale Dicra in viale Eugenio Chiesa 2 a Massa. Le visite saranno effettuare dalle 13 alle 17 in entrambe le giornate. Per accedere alle visite è obbligatoria la prenotazione telefonica, telefonando il lunedì 17 alla sede Anti (tel. 0585040532) dalle 10 alle 12.30 fino ad esaurimento posti. L’iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno dei volontari della delegazione Ant, dei cittadini e delle aziende che sul territorio sostengono i progetti oncologici della Fondazione.