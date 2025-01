Focus sui lavori al Canal del Rio. La giunta incontra i residenti

Lunedì 20 gennaio alle 17 in sala di Rappresentanza tornerà ‘Fuori dal Comune. A tu per tu con la sindaca’, l’iniziativa di incontro e confronto dell’amministrazione comunale con la cittadinanza. Il prossimo appuntamento sarà completamente dedicato ai cantieri che stanno per partire in tutto il centro storico con un focus particolare sull’adeguamento del Canal del Rio e sugli interventi previsti per il rifacimento dei marciapiedi di Carrara Est e di Carrara Ovest.

"Il Canal Del Rio – spiega la sindaca Serena Arrighi - è il corso d’acqua sotterraneo che taglia Carrara città scorrendo sotto tutta via don Minzoni fino a corso Rosselli. I lavori per il suo adeguamento sono finanziati con fondi del Pnrr e sono funzionali alla messa in sicurezza idrogeologica di Carrara Est".

"Per la realizzazione del cantiere – prosegue la prima cittadina –, che durerà diversi mesi, sarà necessario, di volta in volta, chiudere diverse strade e introdurre modifiche alla circolazione che ora andremo a illustrare a residenti e cittadini".

"I prossimi saranno però mesi importanti – prosegue nella sua analisi la sindaca Arrighi – per tutto il centro storico visto che entreranno nel vivo anche i cantieri per il completo rifacimento dei marciapiedi di Carrara Est e Carrara Ovest con i fondi del bando delle periferie".

"Tutto ciò ci restituirà una città più bella, ma comporterà necessariamente dei disagi e per questo crediamo sia necessario condividere e illustrare più possibile gli interventi con la popolazione. Stiamo inoltre programmando incontri analoghi anche su altri importanti progetti che partiranno nei prossimi mesi in altre zone della città" conclude la sindaca. Un appuntamento quindi per i residenti per capire cosa intenda fare l’amministrazione nei prossimi mesi per quanto riguarda l’inizio dei vari cantieri.