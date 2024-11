Focus su Alessandro Malaspina. Show teatrale sul ’genio politico’

Continuano le celebrazioni dei 270 anni dalla nascita a Mulazzo di Alessandro Malaspina, navigatore toscano del settecento, al servizio della Spagna, a cura del Comune di Mulazzo e del Centro di Studi Storici Alessandro Malaspina APS di Mulazzo. Sabato alle 21, giorno della Festa della Toscana, all’auditorium dell’Archivio Museo verrà presentata la performance teatrale di Stefano Filippi per Frequenze Alfa Teatro, dedicata a "Il genio politico di Alessandro Malaspina", non solo gran navigatore ma visionario illuminista antropologo ante litteram che ha saputo vedere l’America con occhi nuovi rispetto alla imperante logica della conquista. L’attualità di Malaspina, la sua eredità morale sono infatti quelle di essersi mosso in direzione opposta alla logica della conquista, sostenendo il pensiero, la scoperta e la cultura, l’amore per gli altri e i diversi, per garantire loro quell’ineffabile mistero che è la felicità e con essa la vita stessa, supportata da uno stato di diritto in grado di valorizzare le diverse identità dei popoli americani sottomessi alla conquista europea. La vicenda filosofica e umana di Malaspina è un caso di studio utile in questo percorso per sensibilizzare le giovani generazioni di quanto possa essere lungo il percorso dello spirito che lotta per raggiungere un obiettivo capace di fare la differenza.

A tal proposito verrà presentato un album dedicato ad Alessandro Malaspina, che ripercorre fotograficamente l’avventura del navigatore e le vicende malaspiniane promossa in Italia da Dario Manfredi, nato dalla tradizionale collaborazione dell’Archivio Museo dei Malaspina di Mulazzo con il Museo Archivio della Memoria di Bagnone, curato dalla direttrice di entrambi i musei Francesca Guastalli, edito dal Comune di Bagnone, che ha voluto omaggiare la figura di un uomo famoso nel mondo, che rappresenta un vanto per la cultura lunigianese e toscana.