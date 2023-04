Fivizzano-Mare: lavoro comune per la strada

Una volontà comune di portare a destinazione la strada Fivizzano-Mare è emersa al Museo degli Agostiniani nel convegno organizzato da Forza Italia per la strada Fivizzano-Mare. Ad aprire i lavori è stato il sindaco Pd Gianluigi Giannetti, poi il coordinatore di Fivizzano per Forza Italia, Vittorio Marini, ha riepilogato la lunga storia della superstrada che da Reggio Emilia avrebbe dovuto condurre alla costa apuana ma che, per mancata volontà politica, non ha mai visto la luce. Il sindaco di Tresana Matteo Mastrini, responsabile enti locali di Fi Toscana, ha parlato poi delle proposte presentate in Regione da Marco Stella fra cui l’inserimento della strada nel piano regionale di sviluppo. Un contributo tecnico dalle relazioni dell’architetto Filippo Menconi e dell’ingegnere Antonio Cirillo. Il primo ha già assistito il Comune di Fivizzano, che ha deliberato la volontà di realizzare l’arteria, il secondo ha elaborato una proposta progettuale per il centro de Gasperi di Carrara.

Conclusioni affidate alle due parlamentari di FI Deborah Bergamini, membro della Commissione affari istituzionali e rappresentante dell’Italia al Consiglio d’Europa, ed Erika Mazzetti. Bergamini ha parlato dell’importanza strategica della strada anche per il collegamento con la E6 del Brennero e quindi per lo sviluppo commerciale della Lunigiana orientale. Mazzetti, che porterà la questione in Commissione Infrastrutture, si è detta disposta a promuovere con le colleghe parlamentari la strada Fivizzano-Mare presso il Governo. Nelle prossime settimane Marco Stella chiederà un incontro al presidente Giani per proporre di lavorare, insieme al Ministero, al progetto esecutivo della Fivizzano-Mare che dovrebbe avere un valore complessivo di circa 700.000 euro.